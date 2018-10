Der Umfangreiche - Schauspieler Thomas Thieme wird 70

Bühne, Kino, Fernsehen: Thomas Thieme hat schon überall bleibenden Eindruck hinterlassen und so ziemlich alles erreicht, was ein Schauspieler erreichen kann. Dem Beruf wird er wohl erst den Rücken kehren, wenn es gar nicht mehr anders geht, sagt er kurz vor dem 70. Geburtstag.



Für Anekdoten ist er ohnehin immer zu haben. Aber die Umgebung hilft den Erinnerungen Thomas Thiemes noch etwas mehr auf die Sprünge. Der Schauspieler steht auf der Bühne des Deutschen Nationaltheaters (DNT) in Weimar, seiner Geburts- und Heimatstadt. "Hier hat alles angefangen", sagt er und berichtet von der Zeit als Kulissenschieber und von der Zeit, als er als Kind in den Zuschauerrängen die Geschehnisse auf der Bühne verfolgt hat. Mit 70 Jahren (29. Oktober) steht er schon lange selbst im Rampenlicht.