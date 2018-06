Der Vorhang fällt: Krimiserie "Parfum" feiert Premiere

Es ist soweit: Die neue deutsche Krimi-Serie "Parfum" wird der Öffentlichkeit präsentiert. Ende des Monats feiert die Produktion von Constantin Film, dem ZDF und Netflix auf dem Filmfest München Premiere.



Es war ein über Monate streng geheim gehaltenes Geheimnis: das prominente Ensemble von "Parfum". Im Februar wurde es im Rahmen der Berlinale gelüftet - August Diehl, Friederike Becht, Wotan Wilke Möhring, Ken Duken, Trystan Pütter, Marc Hosemann und Juergen Maurer werden in den Hauptrollen der Krimi-Serie zu sehen sein. Die namhafte Schauspielerriege wird auch bei der Premiere auf dem Filmfest München dabei sein.

Am 29. Juni feiert dort eine der insgesamt sechs Folgen von "Parfum" erstmals vorgeführt. Im Fokus der Krimi-Reihe steht eine brutale Mordserie am Niederrhein. Die Protagonistin ist eine junge Profilerin mit eigenwilligen Ermittlungsmethoden. Fünf Absolventen eines Internats mit einen Faible für das "Geheimnis menschlichen Dufts" geraten ins Visier der Ermittlungen.

Linear first



Die Erstausstrahlung von "Parfum" ist im Free-TV für Herbst bei ZDFneo angesetzt. Zeitgleich dazu startet die Serie weltweit außerhalb der deutschsprachigen Territorien auf Netflix. Und auch für den deutschsprachigen Markt hat sich Netflix die Zweitverwertungsrechte der Constantin Film-Reihe gesichert.