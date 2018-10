Der WDR verabschiedet die Steinkohle-Kumpel

Am 3. November finden in Essen, Bottrop, Dinslaken, Hamm und Ibbenbüren zeitgleich Bürgerfeste unter dem Titel "Danke Kumpel!" statt. Damit soll dem Bergbau ein würdiger Abschied bereitet werden.



Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) ist an allen fünf Veranstaltungsorten in der Region - Zeche Zollverein in Essen, Prosper Haniel in Bottrop, Kreativ.Quartier Lohberg in Dinslaken, Bergwerk Ost in Hamm und Bergwerk Ibbenbüren vor Ort.