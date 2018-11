Der WDR will es wissen: Was kann europäische Kultur?

Bei WDR 5 steigt in Kürze eine heiße Diskussion unter Schriftstellern mit Fokus auf Kultur in Europa. Das Thema: "Schafft kulturelle Vielfalt eine europäische Identität?"



Die vielfältige Kultur der Europäischen Union steht beim WDR 5 Spezial am 21. November im Fokus. In der Sendung mit dem Thema "Schafft kulturelle Vielfalt eine europäische Identität?" möchte Prof. Dr. Ulrike Guérot einen Dialog über das Radio-Format hinaus in Gang setzen.