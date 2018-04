Der Weltraum kommt in UHD auf Eutelsat

Eutelsat-Satelliten übertragen NASA TV HD und NASA TV UHD unverschlüsselt und präsentieren außergewöhnliche Aufnahmen aus dem All.



Die Eutelsat Communications überträgt erstmals die beiden unverschlüsselten TV-Sender NASA High Definition (NTV-3) und NASA Ultra High Definition (NTV-4) in Europa, im Nahen Osten, Nordafrika und in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Dies meldet der Satellitenbetreiber heute.

Damit können TV-Enthusiasten in diesen Regionen ab sofort spektakulär in die bildgewaltigen Tiefen des US-Raumfahrtprogramms eintauchen. Gezeigt werden Raketenstarts, Live-Berichte von der Internationalen Raumstation, außergewöhnliche Blicke auf die Erde, unser Sonnensystem, der Mars, historische Aufnahmen aus dem NASA-Archiv, wie etwa das Apollo-Programm sowie Dokumentationen der jüngsten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der NASA.



NASA TV HD wird unverschlüsselt über die Eutelsat Premiumposition HOTBIRD auf 13 Grad Ost für Zuschauer in Europa, den Nahen Osten und Nordafrika übertragen. TV-Zuschauer in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara können den Sender über die Satellitenposition 7 Grad Ost von Eutelsat empfangen.



NASA TV UHD wird ebenfalls unverschlüsselt über HOTBIRD und die Position 7 Grad übertragen. Darüber hinaus gibt es den Sender auf der FRANSAT-Plattform auf dem Satelliten EUTELSAT 5 West A für Abonnenten zu sehen, die mit einem entsprechenden UHD TV-Gerät ausgestattet sind. Der UHD-Sender wird von Hamonic produziert. Dabei setzt das Unternehmen seine neuesten durchgängigen Ultra-HD Verarbeitungs- und Zuführungstechnologien ein. Die Bildauflösung ist viermal höher als beim herkömmlichen Standard HD.



Eutelsat ist der erste Satellitenbetreiber, der die NASA TV-Sender einer rasch wachsenden Zuschauerbasis in Europa, dem Nahen Osten, in Nordafrika sowie den afrikanischen Ländern südlich der Sahara frei zugänglich macht. Der Start der beiden NASA TV-Sender belegt das anhaltende Wachstum von Ultra HD Inhalten auf den Satelliten der Eutelsat-Flotte.



Empfangsparameter der Sender:





NASA TV UHD (NTV-4) – 4k UHD, HEVC enkodiert



HOTBIRD (13° East)

Frequenz: 11373 MHz

Horizontale Polarisation, DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4

Symbolrate: 27500

Frequenz: 10887 MHz

Horizontale Polarisation, DVB-S2, QPSK, FEC 4/5

Symbolrate: 30000

Frequenz: 12732 MHz

Vertikale Polarisation, DVB-2, 8PSK, FEC 3/4

Symbolrate: 29950

Frequenz: 11373 MHz

Horizontale Polarisation, DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4

Symbolrate: 27500

Frequenz: 10887 MHz

Horizontale Polarisation, DVB-S2, QPSK, FEC 4/5

Symbolrate: 30000

FRANSAT