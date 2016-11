Der Winter kommt: Blu-ray-Start der 6. Staffel "Game of Thrones"

Der Start der siebten Staffel liegt noch im Ungewissen, doch Fans des Lieds von Eis und Feuer können sich die Wartezeit mit den Blu-rays zur gefeierten sechsten Staffel von "Game of Thrones" verkürzen. Und sich dabei wieder auf umfangreiches Bonusmaterial freuen.



Nur wenige Reihen können mit dem Erfolg von "Game of Thrones" mithalten. Auch im durch Streamingdienste befeuerten Serien-Boom sticht die auf den Romanen von George R.R. Martin basierende Serie in Sachen Qualität und Erfolg heraus. Umso mehr quält die Fans das Warten auf die siebte Staffel, deren Start sich wegen Problemen bei den Dreharbeiten weiter verzögert. Doch hilft Warner den Anhängern nun über die Wartezeit hinweg, kommt die aktuelle sechste Staffel nun auf Blu-ray in den Handel.