"Der beste Deal": Neues Verbrauchermagazin in der ARD

Was macht wirklich gesund, was ist "fair"? Das neue ARD-Verbraucherformat "Der beste Deal" will übersicht im Konsumdschungel bieten.



Es ist nicht immer einfach in der Konsumwelt den Überblick zu behalten. Deshalb werden Annabell Neuhof und Yared Dibaba in vorerst acht Folgen des neuen ARD-Verbraucherformats Einblicke in die Tricks und Fallen der Hersteller geben, indem sie sich mit ihrem jeweiligen Team auf die Suche nach "dem besten Deal" machen. Meldungen zu diesem Thema

Gemeinsam mit ihrem Team decken sie in jeweils 45 Minuten Tricks der Hersteller auf und lotsen die Zuschauer durch den Konsumalltag. Das Format solle nach Angaben der ARD gleichermaßen "unterhaltsam und investigativ" werden. Die jeweils 45 Minuten langen Episoden "Der beste Deal" laufen ab dem 3. September, immer montags um 20:15 Uhr im Ersten.