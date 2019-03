Der ewige Strahlemann Terence Hill wird 80

Am Freitag feiert der 1939 in Venedig geborene Mario Girotti seinen 80. Geburtstag. Kabel eins ehrt ihn zu diesem Anlass am Mittwochabend. Besser bekannt ist Girotti aber unter seinem Künstlernamen Terence Hill.



Der Schauspieler hatte eine deutsche Mutter und lebte mit seiner Familie in seinen ersten Lebensjahren im sächsischen Örtchen Lommatzsch vor den Toren Dresdens.