"Der gleiche Himmel": Netflix sichert sich Rechte für ZDF-Drama

Der US-Streamingdienst Netflix hat sich die englischsprachigen Rechte für das deutsche TV-Drama "Der gleiche Himmel" mit Tom Schilling gesichert, das nächstes Jahr im ZDF laufen wird.



Der deutsche Schauspieler Tom Schilling (34) hat beste Chancen, sich auch einem internationalen Publikum in die Herzen zu spielen. Der US-Streaminganbieter Netflix hat sich die Rechte für den Spionagemehrteiler "Der gleiche Himmel" in den englischsprachigen Territorien gesichert, wurde am Montagabend beim Fernsehrechtehandel Mipcom in Cannes bei der Premiere des Films mitgeteilt.