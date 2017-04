"Der gleiche Himmel" im ZDF: Fortsetzung offen

Nach dem durchwachsenen Publikumsinteresse hält sich das ZDF eine Entscheidung, den Spionage-Dreiteiler "Der gleiche Himmel" fortzusetzen, offen.



"Nach Auskunft unserer Redaktion haben die Charaktere das Potenzial, die Geschichte weiterzuentwickeln", sagte eine ZDF-Sprecherin am Freitag in Berlin. Es gebe Überlegungen, den Stoff gemeinsam mit der Autorin Paula Milne fortzusetzen. Entschieden sei aber noch nichts.