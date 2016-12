"Der heiße Stuhl": Laue Quoten für TV-Rückkehr

Nach 22 Jahren hat RTL den "heißen Stuhl" am Montag zurück geholt. Doch auch Thilo Sarrazin und seine umstrittenen Thesen zur Kölner Silvesternacht konnten dem Fernsehsender nicht zu einem großen Erfolg verhelfen.



Der große Erfolg ist für die RTL-Diskussionsshow "Der Heiße Stuhl" bislang noch ausgeblieben. 1,49 Millionen Zuschauer verfolgten am Montagabend ab 23.15 Uhr auf RTL die erste Ausgabe der Sendung nach 22 Jahren Sendepause. Der Marktanteil betrug 10,2 Prozent. In der für den Kölner Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer lag der Marktanteil bei mäßigen 10,5 Prozent.