"Der heiße Stuhl" kehrt zurück ins RTL-Studio

„Der Heiße Stuhl“, das war eine der provokantesten Talkshows im deutschen Fernsehen. Zwischen 1989 und 1994 lief das Format bei Privatsender RTL. Jetzt kehrt es zurück.



RTL bringt sein Talkshow-Format "Der heiße Stuhl" zurück ins Programm. Am 12. Dezember und damit 22 Jahre nach der letzten Ausstrahlung präsentiert "Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka die Neuauflage im Berliner Hauptstadtstudio von RTL. Ursprünglich lief die Show von 1989 bis 1994.