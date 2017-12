Der kleine Maulwurf wird 60

Der kleine Maulwurf aus der "Sendung mit der Maus", teilweise auch Pauli genannt, ist älter, als er aussieht. Die tschechische Zeichentrickfigur feiert bald seinen 60. Geburtstag. Der WDR gratuliert mit Extra-Ausgaben.



Der aus der "Sendung mit der Maus" bekannte kleine Maulwurf bekommt zu seinem 60. Geburtstag erhöhte Fernsehpräsenz. Rund um die Feiertage zeigt das WDR Fernsehen frühere Abenteuer der Zeichentrick-Figur mit der roten Nasenspitze und den großen Händen.