Der richtige Fernseher für das Heimkinoerlebnis - aber günstig

Popcorn, ein abgedunkeltes Wohnzimmer, ein spannender Film – das sind die Zutaten für einen perfekten Heimkino-Abend. Doch ohne qualitativ hochwertigen Fernseher läuft gar nichts.



Denn wer möchte den aktuellen Kino-Blockbuster auf einem 20-Zoll-Röhrenfernseher schauen? Richtig, niemand. Deshalb suchen immer mehr Verbraucher Fernsehgeräte in großen Dimensionen. Dabei dürfen es ruhig 50 Zoll oder mehr sein, um das Kinofeeling auch nach Hause zu holen. Doch was kostet so ein großer Fernseher? Und lohnt es sich, viel Geld zu investieren, oder erfüllt ein günstigeres Modell unter 500 Euro seinen Zweck genauso gut?



Die Größe ist nicht alles

Auch wenn es für das Heimkino natürlich wichtig ist, wie groß die Fläche schließlich ist, auf der der Film läuft, ist die Größe dennoch nicht entscheidend. Es existieren noch weitere Faktoren, die beim Kauf eines Fernsehers, egal welcher Größe, bedacht werden müssen. Zunächst wäre hier die Auflösung zu nennen. "SD" bezeichnet die Standardauflösung, die früher auf Fernsehern normalerweise gegeben war – dabei handelt es sich um eine Auflösung von 720 x 576 Pixel, was auf einem 50-Zoll-Fernseher vergleichsweise pixelig und unscharf daherkommt. "Full-HD" hingegen ist ein hochauflösendes Bild mit 1.920 x 1.080 Pixel. Die meisten modernen Fernseher in der Größenordnung von 50-Zoll haben allerdings eine Ultra-HD-Auflösung, wenn nicht sogar 4K. Obschon beide Größen oft synonym verwendet werden, besteht ein kleiner Unterschied: UHD kommt mit 3.840 x 2.160 Pixeln, 4K mit 4.096 x 2.160 Pixeln.



Auch muss der Käufer vorab bedenken, welchen Bildschirmtyp er bevorzugt. Bei modernen TV-Geräten gibt es zwei, maximal drei mögliche Typen, die sich in der Bildqualität zum Teil erheblich unterscheiden. Der Klassiker sind LCD-TVs. Diese nutzen Flüssigkeitskristalle zur Darstellung des Bildes und werden von einer Hintergrundbeleuchtung angestrahlt. Das Licht des Fernsehers strahlt also vornehmlich nach vorne ab. Moderner sind LED-TVs. Sie verbrauchen weniger Strom als LCD-Geräte und versprechen einen höheren Kontrast des Bildes. Die dritte Variante sind Plasma-Fernseher, die insgesamt wesentlich teurer sind als LED-Modelle, da sie mit Gas arbeiten. Hier wird ohne Hintergrundbeleuchtung gearbeitet, sodass das Schwarz noch satter wirkt. Plasma-Geräte verbrauchen allerdings mehr Strom als LCD- und LED-TVs. Somit bieten LED-Fernseher das beste Preis-Leistungsverhältnis. Nutzer, die vorab einen online Preisvergleich vornehmen, können dabei auch nach dem Bildschirmtyp filtern, um direkt einen günstigen Fernseher zu finden.