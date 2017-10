"Der unbekannte Terrorist": Reportage beleuchtet Jaber Albakr

Das Erste zeigt heute Abend eine Reportage über den Syrer Jaber Albakr, der einen Anschlag auf den Flughafen Berlin-Tegel geplant haben soll. "Der unbekannte Terrorist" zeichnet ein Bild des Behördenversagens, welches schließlich zu Albakrs Tod führte.



Im Oktober vergangenen Jahres wurde Jaber Albakr tot in seiner Zelle in Leipzig aufgefunden, er hatte sich erhangen. Und das, obwohl er als Deutschlands wichtigster Gefangener galt. Ein Jahr nach Albakrs Suizid zeigt das Erste die Reportage "Der unbekannte Terrorist" am heutigen Montagabend, um 22.45 Uhr.