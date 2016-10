Desaster für Samsung: Verkaufsstop für brennende Galaxy Note 7

Auch die Umtauschaktion brachte keine Verbesserung: Die Akkus der Galaxy Note 7 fangen fangen weiterhin Feuer. Nun stoppt der koreanische Hersteller den Verkauf und auch den Austausch. Besitzer werden zudem aufgerufen, die Smartphones nicht mehr zu nutzen.



Nach neuen Berichten von Verbrauchern über brennende Smartphones des Typs Galaxy Note 7 hat Samsung den weltweiten Verkauf und Austausch des Geräts gestoppt. Der Smartphone-Marktführer aus Südkorea kündigte zugleich am Dienstag auf seiner US-Website einen "Sicherheits-Rückruf" an. Die betroffenen Geräte "könnten überhitzen und stellen ein Sicherheitsrisiko dar". Erst vor wenigen Wochen hatte Samsung eine globale Austauschaktion für das im August eingeführte Note 7 wegen Brandgefahr der Akkus in die Wege geleitet.