Deshalb ist die Kabel-Routerfreiheit so wichtig (Kommentar)

Die Kabelnetzbetreiber sind selbst schuld, dass die Bundesnetzagentur vor einem Jahr den Routerzwang abschaffte, damit sich jeder sein Wunschgerät zulegen kann. Kunden sind durch Kaufgeräte im Dienstemonopol weniger gefangen - wenn die künstlichen Hürden nicht wären.



Die großen Kabelnetzbetreiber lieben es ihren Kunden allumfassende Komplettlösungen anzubieten, bei denen Nutzern möglichst keine Alternative bleibt. Beispielsweise bei den Premium-Empfangsgeräten GigaTV 4K Box (Vodafone Kabel Deutschland) bzw. Horizon (Unitymedia), mit denen nur Mediatheken derjenigen Sender abgerufen werden können, bei denen die Sender mit den Netzbetreibern auch Zusatzvereinbarungen abgeschlossen haben. Die freien HbbTV-Mediatheken der Sender bleiben diesen nicht wenig zahlenden Kabelkunden verwehrt.