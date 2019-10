Designierte Moderatorin bei Klums Dragshow nur Star-Gast

Heidi Klum begibt sich diesmal nicht auf die Suche nach dem neuen Topmodel, sondern sucht die "Queen of Drags". Am 14. November wird sie dabei Hilfe von Deutschlands prominentestem Travestie-Star bekommen.



Neben Conchita Wurst und Schwager Bill Kaulitz wird sie in der Premieren-Show unter dem Motto "The Art of Drag" von der Drag-Ikone Olivia Jones unterstützt.