"Destination Wedding": Sommerkomödie mit Idolen der 90er Jahre

Keanu Reeves und Winona Ryder in einer Romanze, die vom Hass auf alles Romantische lebt: Zu einer Hochzeit im Urlaubsparadies sind auch die frustrierte Ex und der verkorkste Bruder eingeladen. Die Not schweißt sie zusammen.



- Es ist Abneigung auf den ersten Blick. Frank (Keanu Reeves) ist ein arroganter Typ aus der Werbebranche, der jedes Gratis-Schnäppchen mitnimmt und Menschen hasst. Lindsay (Winona Ryder) ist ein hysterisches Nervenbündel, verklagt politisch unkorrekte Unternehmen und grübelt nonstop über ihr Pech. "Sie sind Bestandteil einer Welt, in der sich niemand mehr benehmen kann", beschimpft die sexy Anwältin den hochgewachsenen Vollbart am Flughafen in der Schlange. Dafür, dass er jeden Smalltalk abwürgt und sich dreist vorbeimogelt, wirft sie ihn wütend in einen Topf mit Investmentbankern und Terroristen. Nein, das ist kein Traumpaar, das da am Anfang der neuen US-Komödie "Destination Wedding" steht. Doch: Der Feind meines Feindes...