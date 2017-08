Details zu Bundesliga via HD Plus

HD Plus bietet seinen Kunden künftig auch Fußball-Bundesliga live und exklusiv. Möglich macht das das neue Eurosport-Paket. Das Angebot umfasst den neuen Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra sowie den Zugang zum Streaming-Dienst Eurosport Player.



Eurosport 2 HD Xtra zeigt insgesamt 45 Fußballspiele live, darunter alle Freitags- und Montagspartien sowie die Sonntagsspiele der Bundesliga um 13.30 Uhr. Darüber hinaus im Programm: der DFL Supercup sowie die Bundesliga-Relegation zur 1. und 2. Liga. Umfassende Vorberichterstattung und Spielzusammenfassungen aller Spiele runden das neue Bundesliga-Angebot ab. Wenn der Ball in der höchsten deutschen Spielklasse nicht rollt, erwarten den Zuschauer Live-Reportagen und Berichte von weiteren Top-Sport-Highlights. Im August unter anderem die Leichtathletik-WM, die Spanienrundfahrt der Radrennfahrer und die US Open im Tennis.



Alle HD-Plus-Haushalte, die ein HD-Plus-Modul, einen HD-Plus-TVkey oder einen HD-Plus-Receiver zum Empfang des HD Plus Sender-Paketes nutzen, können nach Registrierung unter www.hd-plus.de/ Eurosport 2 HD Xtra bis einschließlich 4. September ohne weitere Kosten kennenlernen. Wenn sich die Zuschauer danach für das Eurosport-Paket entscheiden, kostet das Paket 5 Euro pro Monat. Das Paket, für das keine Mindestvertragslaufzeit besteht, kann monatlich gekündigt werden. Außerdem ab September verfügbar: Ein Prepaid-Angebot über zwölf Monate für 55 Euro.