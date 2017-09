"Detlef Soost" startet Talkshow auf RTL 2

Die Nachmittags-Talkshows schienen ein Relikt aus vergangenen TV-Zeiten zu sein. Jetzt belebt RTL 2 das Format mit "Detlef Soost" neu.



Lange ist es her, dass "Arabella" und Co. den deutschen TV-Nachmittag dominiert haben. Was folgte, war die Hochzeit der noch günstiger zu produzierenden Gerichts-Shows. 2013 war mit "Britt" auch die letzte Vertreterin der Daily-Talk-Zunft vom Bildschirm verschwunden. Ab dem heutigen 18. September wagt RTL 2 mit "Detlef Soost" einen neuen Anlauf.