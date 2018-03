"Detlef wird Rennfahrer" ab Samstag auf Nitro

Das "Nitro Autoquartett" bekommt einen neuen Ableger. In "Detlef wird Rennfahrer" lässt sich Detlef Steves für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring trainieren. Den Event selbst wird Nitro im Mai auch zeigen.



Auf dem Weg zum traditionsreichen 24-Stunden-Rennen in der Eifel wird keine Station ausgelassen. Angefangen beim klassischen Fahrtraining über den Medizincheck bis hin zur Rennlizenz wird alles Notwendige in den sechs Episoden abgeklappert. Als Beifahrer sitzt neben Detlef Steves Ex-DTM-Profi Christian Menzel, der ihn auf das Rennen vorbereiten wird.