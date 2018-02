Deutsch-französische Serie mit Christoph Maria Herbst kommt 2018

Deutsch-franzöisch kann nicht nur Arte - Das hat man sich bei der Telekom und Amazon wohl auch gedacht und eine Koproduktion aus beiden Ländern in Auftrag gegeben. Zentrale Figur in "Germanized" ist Christoph Maria Herbst.



Christoph Maria Herbst wird in der deutsch-französischen Comedy-Serie "Germanized" die Hauptrolle übernehmen. In Frankreich ist der Sendestart des Zehnteilers für Herbst 2018 bei Amazon Prime Video geplant, kündigte der Filmstreaming-Dienst am Mittwoch an. In Deutschland zeigt die Telekom die Serie über ihren Streamingangebot Entertain - voraussichtlich ab dem letzten Quartal dieses Jahres, wie ein Telekom-Sprecher sagte.