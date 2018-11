Deutsche Anwaltsserie geht in nächste Runde

In der ARD-Serie "Die Kanzlei" gibt es ab Dienstag wieder viele Fälle für Postel und Knaup.



Neue Folgen für "Die Kanzlei" im Ersten und viele Fälle für ihre Anwälte: Die ARD-Serie mit Sabine Postel und Herbert Knaup in den Hauptrollen zeigt von diesem Dienstag (20.15 Uhr) an elf neue Episoden. Die Bücher stammen von Thorsten Näter, Regie führten Maris Pfeiffer, Dirk Pientka, Matthias Steurer und Thomas Jauch. "Die Kanzlei" ging aus der Serie "Der Dicke" hervor, nachdem deren Hauptdarsteller Dieter Pfaff 2013 gestorben war.