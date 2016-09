Deutsche Autobauer werden zur Mobilfunk-Allianz

Die deutschen Autobauer Audi, BMW und Daimler haben sich zusammengetan. Gemeinsam bilden sie eine neue Mobilfunk-Allianz.



Mobilfunk und Autos haben in der heutigen Zeit viel mehr miteinander zu tun, als man sich das vor Jahrzehnten noch erträumen konnte. Deshalb überrascht es auch herzlich wenig, dass sich die Autobauer Audi, BMW und Daimler nun zu einer Mobilfunk-Allianz zusammengeschlossen haben.