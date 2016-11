Deutsche Bahn kündigt WLAN und mehr Qualität bei Telefonaten an

Ab 2017 soll in ICE-Zügen der Deutschen Bahn auch in der zweiten Klasse WLAN verfügbar sein. Ein Jahr später soll dann das Telefonieren im Zug deutlich verbessert werden.



Abgebrochene Telefonate soll es für Bahnreisende im ICE bald nicht mehr geben. "2018 wird die Telefonie kein Problem mehr sein", kündigte Vorstandschef Rüdiger Grube im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Die Züge erhalten bis dahin nach und nach neue Verstärker. "In den Zügen, die wir jetzt umgerüstet haben, ist es um den Faktor zehn besser geworden", sagte Grube. "Die Leitungen sind stabil. Auch wenn Sie mit 250 km/h durch einen Tunnel oder durch dünn besiedelte Gegenden fahren - vorausgesetzt die Mobilfunkabdeckung stimmt." Hier arbeiteten die Anbieter an Verbesserungen.