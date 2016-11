Deutsche Bahn will starkes WLAN weiter ausbauen

Das Verlangen nach schnellem Internet wächst auch bei Zugreisenden. Das leistungsstärkere WLAN will die Deutsche Bahn im kommenden Jahr auf 85 Prozent der Strecken nutzbar machen. Nur in ländlichen Gebieten sind noch Lücken.



Der neue, leistungsstärkere Internet-Zugang (WLAN) in den ICE-Zügen der Deutschen Bahn soll im kommenden Jahr auf 85 Prozent der Strecken nutzbar sein. "Dort haben wir mindestens eine Bandbreite von zehn Megabit pro Sekunde", sagte der Marketing-Vorstand der Bahntochter DB Fernverkehr, Michael Peterson, am Dienstag in Berlin. Auf 15 Prozent der ICE-Strecken, "typischerweise in ländlichen Gebieten", gebe es noch Lücken in der Netzabdeckung der drei Mobilfunkanbieter.