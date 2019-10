Deutsche Forscher wollen Marsmaulwurf befreien

Ein in Deutschland entwickelter Roboter steckt seit über einem halben Jahr auf dem Mars fest.



Das als Marsmaulwurf bezeichnete Gerät soll den Wärmestrom im Inneren des Roten Planeten messen. Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erhoffen sich weitere Hinweise darauf, ob der Rote Planet noch immer über einen heißen, flüssigen Kern verfügt.