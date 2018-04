Deutsche Games-Branche verzeichnet stetiges Plus

Die deutsche Games-Branche wächst weiter: Erstmalig wurde eine historische Marke von drei Milliarden Euro durchbrochen.



Rund 3,3 Milliarden Euro wurden letztes Jahr im deutschen Gaming-Markt umgesetzt. Das entspricht einem Plus von 15 Prozent im Vergleich zu 2016. "Der Games-Markt entwickelt sich bereits seit vielen Jahren so dynamisch wie kein anderer Medien- und Kulturbereich – sowohl weltweit als auch in Deutschland", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des "game". Der noch recht junge Bundesverband ist ein Zusammenschluss des BIU und des Game und hat die Studie bei der GfK in Auftrag gegeben.