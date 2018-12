Deutsche Gangster-Serie "4 Blocks" bekommt dritte Staffel

Mit Geschichten aus dem Millieu der urbanen Clan-Kriminalität trifft die Produktion den Nerv der Zeit – kaum hat die zweite Staffel Top-Quoten erreicht, kündigt TNT die nächste Spielzeit an.



Harte Männer mit fragwürdigem Ehrenkodex sind schon seit Coppola und Scorsese Erfolgsgaranten im Kino; seit den "Sopranos" auch im Serienfernsehen. Was im amerikanischen Filmkosmos mit der sizilianischen Aussiedlerkultur begann, findet in Deutschland in der Parallelwelt arabischstämmiger Familienclans sein Äquivalent.