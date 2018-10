Deutsche Kinocharts: Auch hier führt Comic

Mit mehr als 300 000 Zuschauer hat sich "Venom" an die Spitze der deutschen Kinocharts gesetzt. Pixars "Die Unglaublichen 2" erreicht nur noch den zweiten Platz. Doch wo steht "A Star Is Born"?



Nach einem sensationellen Kinostart in den USA hat sich das neue Superhelden-Spektakel "Venom" mit Tom Hardy auch in Deutschland auf Anhieb an die Spitze gesetzt. Mit 309 626 Wochenendbesuchern führte der Thriller aus den Marvel-Studios die offiziellen deutschen Kinocharts an, wie Media Control am Montag berichtete. Hardy spielt in "Venom" den Journalisten Eddie Brock, der vom Alien Venom Superkräfte erhält.