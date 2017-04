Deutsche Kinocharts: Biest vor Baby-Boss

Der Disney-Film "Die Schöne und das Biest" hat erneut seinen ersten Platz in den deutschen Kinocharts verteidigt und inzwischen mehr als zwei Millionen Zuschauer in Deutschland gehabt.



Die Realverfilmung des einstigen Zeichentrickhits hatte nach vorläufigen Trendzahlen etwa 308 000 Wochenendbesucher, wie Media Control am Montag mitteilte.