Deutsche Kinocharts: Lachen ist angesagt

Während die US-amerikanischen Kinocharts vom Grusel bestimmt werden, wollen die Deutschen lieber lachen. "Johnny English" startet auf Platz eins.



Rowan Atkinson ("Mr. Bean") kehrt als Geheimagent Johnny English aus dem Ruhestand zurück - und erobert auf Anhieb die Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts. 224 611 Besucher sahen den Agentenklamauk "Johnny English - Man lebt nur dreimal", wie Media Control am Montag mitteilte. An die Zahlen der Vorgänger kam der dritte Film aber nicht heran: "Johnny English - Jetzt erst recht" war im Oktober 2011 mit mehr als 371 000 Zuschauern gestartet und der erste "Johnny English"-Film im April 2003 sogar mit fast 680 000 Zuschauern.