Deutsche Kinocharts: Ohne Dinos geht nichts

Die Dinosaurier von "Jurassic World: Das gefallene Königreich" sind nicht zu schlagen.



Die Dinosaurier lassen sich nicht von der Spitze verdrängen: Auch in seiner vierten Einspielwoche steht das Action-Abenteuer "Jurassic World: Das gefallene Königreich" auf Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts.