Deutsche Kinocharts: Queen auch hier der Champion

Der Queen-Film "Bohemian Rhapsody" startet in den deutschen Kinos und schnappt sich gleich den ersten Platz in den Top Ten.



"We Are The Champions" - der Queen-Hit gilt auch für den neuen Film über Queen-Frontmann Freddie Mercury: "Bohemian Rhapsody" startete in den deutschen Kinos furios. 395 884 Besucher sahen das Porträt des legendären, 1991 gestorbenen Sängers, den Rami Malek auf der Leinwand verkörpert. In den offiziellen Kinocharts bedeutet dies den ersten Platz, wie Media Control am Montag mitteilte.