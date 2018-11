Deutsche Kinocharts: Rowling-Verfilmung stürmt auf Platz Eins

Queen wurde vom Harry-Potter-Ableger "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" entthront. "Bohemian Rhapsody" ist nun auf Platz Drei der Charts.



Der Fantasy-Film "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" ist in Deutschlands Kinos besser als sein Vorgänger "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" vor zwei Jahren gestartet. Der Film von Regisseur David Yates nach einem Drehbuch von Joanne K. Rowling ("Harry Potter") legte los mit fast 994 000 Wochenendbesuchern (also Kinogängern zwischen Donnerstag und Sonntag). Er eroberte damit mit Abstand die Spitze der Offiziellen Deutschen Kinocharts, wie Media Control am Montag mitteilte. "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" startete im November 2016 mit rund 827 000 Wochenendbesuchern.