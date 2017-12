Deutsche Kinocharts: "Star Wars" bleibt Nummer eins

Der Film "Star Wars: Die letzten Jedi" hat sich an der Spitze der deutschen Kinocharts behauptet. Platz zwei geht an die Neuauflage von "Jumanji".



Etwa 721 000 Wochenendbesucher hätten den achten Teil der Star-Wars-Filmreihe zwischen Donnerstag und Sonntag gesehen, wie Media Control am Mittwoch mitteilte. Insgesamt hätten damit ungefähr 2,83 Millionen Zuschauer das Science-Fiction Abenteuer um Jedi-Meister Luke Skywalker und Generalin Leia verfolgt.