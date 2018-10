Deutsche Meisterschaft im American Football: Der German Bowl

Der amerikanische Super Bowl hat ein deutsches Pendant: Den German Bowl XL. Die Schwäbisch Hall Unicorns wollen ihren Titel unbedingt verteidigen. Sport1 überträgt das Sport-Spektakel live im Free-TV.



Am Wochenende erlebt Berlin ein deutsches Football-Spektakel. Dabei werden die Schwäbisch Hall Unicorns alles in die Waagschale werfen, um ihren Titel beim German Bowl XL zu verteidigen. Für das Team aus Baden Württemberg ist es bereits die siebte Finalteilnahme insgesamt und der fünfte Finaleinzug hintereinander!