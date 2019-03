Deutsche-Messe-Chef befürwortet eigene 5G-Netze für Industrie

Der Aufbau industrie-eigener 5G-Netze könnte Unternehmen nach Ansicht des Deutsche-Messe-Chefs Jochen Köckler mehr Flexibilität geben. Auch für Messegesellschaften seien sie sinnvoll.



Im Vorfeld der Hannover Messe (1. bis 5. April) meinte Klöckler mit Blick auf die industrielle Nutzung des neuen Mobilfunkstandards: "Eigene 5G-Netze zu betreiben, ist für Unternehmen oder Messegesellschaften durchaus sinnvoll, weil man dann letztlich dieses Netz selbstständig betreiben kann."