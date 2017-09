Deutsche Promis "feiern" in neuer ARD-Show

Carolin Kebekus, Jürgen von der Lippe, Dieter Nuhr und Kai Pflaume sind nur einige der bekannten Gesichter, die "Das Erste" für sein neustes Projekt an Land gezogen hat. Die deutschen Stars gehen auf Tuchfühlung.



45 Minuten lang, so erklärte es die ARD, soll in der neuen Unterhaltungsshow ein Prominenter einen anderen Comedian, Künstler, Kollegen oder Kabarettisten seiner Wahl "feiern". Ab 9. November wird dabei vor allem die spezielle persönliche Beziehung und Verbindung des Laudators zu seinem ausgewählten Künstler eine Rolle spielen.