Deutsche TV-Plattform: 5G als Übertragungsstandard für TV?

Die Deutsche Tv-Plattform, zu der öffentliche und private Sender, Streaminganbieter, Institute und Hersteller der TV-Branche gehören, haben über die Zukunft von Produktion und Verbreitung von Ultra HD und HDR getagt.



Bei der vierten Ausgabe der "Media Innovation Platform" drehte sich alles um das Thema HD, Full HD und 5G-Broadcast. Die Teilnehmer berieten im Schloss Schönbrunn in Wien in Vorträgen und Workshops die Zukunft des TVs.