Deutsche TV-Plattform wählt neuen Vorstand

Im Rahmen der Mitgliederversammlung hat die Deutsche TV-Plattform einen neuen, sechsköpfigen Vorstand gewählt. Andre Prahl wird neuer Vorstandsvorsitzender. Mit in der oberen Etage ist jetzt auch Stefanie Griebel von der Deutschen Telekom AG dabei.



Die Deutsche TV-Plattform hat einen neuen Vorstand gewählt. Das gibt der Zusammenschluss aus Vertretern von über 50 Mitgliedsfirmen, Organisationen und Institutionen heute bekannt. Unter anderem bestätigte die Institution Andre Prahl als Vorstandsvorsitzenden. Prahl ist Bereichsleiter Programmverbreitung bei der Mediengruppe RTL Deutschland.