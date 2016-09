Deutsche Telekom: Millionen für die Cloud

Die Deutsche Telekom investiert Millionen in die Cloud. Durch ein neues Rechenzentrum soll die Kapazität für Cloud-Dienste weiter gesteigert werden. Weitere Neubauten sollen folgen.



Die Deutsche Telekom will mit Millioneninvestitionen in Sachsen-Anhalt ihr modernstes Rechenzentrum ausbauen. Mit einem Neubau soll die Kapazität für Cloud-Dienste bis Sommer 2018 um 150 Prozent erweitert werden, wie der Konzern mitteilte. Am Montag legte die Großkundensparte T-Systems in Biere, gut 24 Kilometer südlich von Magdeburg, den Grundstein für die Erweiterung. Statt wie bisher 20.000 Server sollen dann 50.000 Server für Cloud-Dienste zur Verfügung stehen, um Daten nicht lokal, sondern in den Telekom-Kapazitäten zu speichern.