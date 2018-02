Deutsche Telekom ermöglicht besseres Wifi in den eigenen Wänden

Für eine bessere Wi-Fi-Abdeckung und –Geschwindigkeit bietet die Deutsche Telekom ihren Kunden mit dem AirTies 4920 Starter eine Home Wi-Fi Mesh-Lösung an.



Beim WiFi-Mesh sind mehrere WiFi-Access-Points ausschließlich über WLAN-Funk miteinander verkoppelt, anstatt wie bisher zumeist üblich über LAN-Kabel.