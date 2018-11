Deutsche Telekom plant Magenta TV für Amazon Fire TV

Während mittlerweile Magenta TV ohne eine Bindung an einen Internetanschluss der Telekom für jeden verfügbar ist, will die Deutsche Telekom nun auch den Zugriff über den Amazon Fire TV ins Rollen bringen.



Seit Ende Oktober steht Magenta TV allen Interessenten zur Verfügung. Jetzt kündigt die Deutsche Telekom eine weitere Neuerung an. Auf Magenta TV kann bereits via Apps für Android und iOS, aber auch über Chromecast und Web Client zugegriffen werden. Bald soll es auch Amazon Fire TV in die Auflistung schaffen, wie "Caschys Blog" berichtet.