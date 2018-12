Deutsche Telekom und T-Mobile Sieger im Connect-Netztest

Die Sieger des Connect-Netztest 2019 stehen fest: Telekom in Deutschland und T-Mobile in Österreich. Bereits im 25. Jahr führen das Telekommunikationsmagazin Connect und der Netztestspezialist P3 Communications ihren Mobilfunknetztest durch.



In diesem Jahr wurde das Testverfahren gegenüber dem Vorjahr weiter verschärft und an den neuesten Stand der Technik angepasst.