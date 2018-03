Deutsche Version der norwegischen Serie "Skam" startet

"Druck" heißt die deutsche Version der norwegischen Serie "Skam", die exklusiv im Netz zu sehen sein wird.



Die norwegische Erfolgsserie Skam (deutsch: Scham) startet von diesem Freitag an in der deutschen Version "Druck" im Internet. Das ARD-/ZDF-Jugendangebot Funk zeigt die Webserie über fünf junge Frauen um 21.30 Uhr. Erste Clips sind bereits online zu sehen. Die Geschichte um die 16-jährige Hanna wird mit weitgehend unbekannten Schauspielern erzählt. "Druck" wird bei YouTube gezeigt und über die Funk-Internetseite, ist aber auch Thema bei Instagram (druckskamgermany).