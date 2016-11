Deutsche Welle: Bundestag stockt Etat auf

Um einen beträchtlichen Zuwachs beim Etat darf sich sich die Deutsche Welle freuen. Ganze 26,3 Millionen Euro mehr stehen dem deutschen Auslandsfunk für das kommende Jahr somit zur Verfügung.



Am Freitag hat sich der Rundfunkrat der Deutschen Welle beim Deutschen Bundestag kenntlich gezeigt, nachdem dieser das Etat des deutschen Auslandsfunk für das kommende Jahr um 26,3 Millionen Euro erhöht hat. Der Vorsitzende des Rundfunkrats der Deutschen Welle, Karl Jüsten, weiß diese Entscheidung sehr zu schätzen: "Mit der Aufstockung des Budgets für die Deutsche Welle setzt das Parlament ein klares Signal, dass Deutschland einen starken Auslandsrundfunk braucht. Unser Land muss sich den neuen internationalen Herausforderungen stellen."