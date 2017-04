Deutsche Welle: ESC-Teilnehmerin moderiert Musiksendung

Für die Deutsche Welle moderiert Levina am Freitag die Musiksendung "PopXport". Die deutsche ESC-Hoffnung wird die Sendung in deutscher und englischer Sprache präsentieren.



Erst kürzlich wurde die 500. deutsche Ausgabe der DW-Sendung "PopXport" gesendet, da wartet schon ein neuer Höhepunkt auf die Fans der Show. Die in Bonn geborene und Chemnitz aufgewachsene deutsche ESC-Hoffnung Levina wird Freitag die Sendung zum ersten Mal präsentieren.