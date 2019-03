Deutsche Welle: Jüsten bewährt sich als Vorsitzender

Seit fünf Jahren führt Dr. Karl Jüsten den Rundfunkrat der Deutschen Welle an. Ein Ende seiner Amtszeit scheint nicht in Sicht; Jüsten wurde einstimmig wieder gewählt.



Der Rundfunkrat der Deutschen Welle hat in Berlin wichtige Entscheidungen gefällt. So hat das Gremium beispielsweise einstimmig beschlossen, dass sich Dr. Karl Jüsten als Vorsitzender bewährt hat und ihn in seiner Position wieder gewählt. Seit 2001 gehört der Prälat der Institution an und befindet sich seit 2014 in seiner aktuellen Rolle.